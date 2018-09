Brüssel (AFP) Der EU-Gipfel Ende dieser Woche soll einem Entwurf zufolge die Möglichkeit freiwilliger Zusammenschlüsse für den Gas-Einkauf vorantreiben. Der Gipfel fordert, "freiwillige Mechanismen der Bündelung der Nachfrage" zu prüfen, wie es in einem Entwurf der Schlussfolgerungen heißt, der AFP am Dienstag in Brüssel vorlag. Solche Mechanismen müssten mit dem EU-Wettbewerbsrecht und den Regeln der Welthandelsorganisation in Einklang stehen, macht der Entwurf klar.

