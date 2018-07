Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat das Verhalten der griechischen Regierung als "nicht hinnehmbar" bezeichnet. Die "Art und Weise des Umgangs" sei nicht akzeptabel, und das müsse dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras auch gesagt werden, sagte Kauder am Dienstag in Berlin. Es gehe auch nicht, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) "in dieser Art und Weise attackiert wird".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.