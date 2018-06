Bad Segeberg (AFP) Ein Mann hat sich bei einem tragischen Arbeitsunfall im schleswig-holsteinischen Tangstedt mit seiner Kleidung in einer laufenden großen Standbohrmaschine verfangen und ist von ihr erstickt worden. Wie die Polizei in Bad Segeberg am Dienstag mitteilte, geriet die Kleidung anscheinend in die rotierende Mechanik, ohne dass sich der 49-Jährige wieder befreien konnte.

