Berlin (AFP) Das Thema Migration wird in vielen deutschen Schulbüchern nach wie vor mehr als Problem denn als gesellschaftliche Normalität behandelt. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Migration und Integration", die die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Aydan Özoguz (SPD), am Dienstag in Berlin vorstellte. Migration und Integration gehörten zwar in den Unterricht deutscher Schulen, doch "Klischees oder gar diskriminierende Darstellungen haben in Schulbüchern nichts zu suchen", sagte Özoguz.

