Berlin (AFP) Experten sehen die partielle Sonnenfinsternis am Freitag als wichtigen Test für künftige Herausforderungen der Energiewende. "Wenn das heutige, vergleichsweise inflexible Stromsystem die Sonnenfinsternis meistert, dann wird das Stromsystem des Jahres 2030 mit vergleichbaren Situationen spielend umgehen", erklärte der Direktor des Instituts Agora Energiewende, Patrick Graichen, am Dienstag in Berlin; denn im Rahmen der Energiewende müsse das Stromsystem ohnehin deutlich flexibler werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.