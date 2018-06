Osnabrück (AFP) Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat Forderungen nach Waffenlieferungen an die Ukraine eine Absage erteilt. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Dienstag, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) müssten in diesem Punkt "Klartext" reden. Der Konflikt in der Ostukraine könne nur politisch, nicht aber durch Aufrüstung beendet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.