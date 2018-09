Berlin (AFP) Spitzenvertreter der Unionsfraktion haben die kritischen Äußerungen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gegenüber der griechischen Regierung verteidigt. Schäuble habe zurecht darauf hingewiesen, "dass Vertrauen zerstört wurde und auch wieder aufgebaut werden muss", sagte die CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Dienstag in Berlin. An die Regierung in Athen gerichtet fügte sie hinzu: "Eine Hand, die einen füttert, die beißt man nicht."

