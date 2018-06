München (AFP) Der Bierkonsum auf dem Münchner Oktoberfest lag einem Zeitungsbericht zufolge in den vergangenen Jahren deutlich höher als jeweils am letzten Wiesn-Tag angegeben. Im vergangenen Jahr seien knapp 7,7 Millionen Maß Bier und nicht wie von der Stadt vermeldet 6,5 Millionen Maß Bier verkauft worden, berichtete der "Münchner Merkur" am Dienstag. Auch in den Vorjahren sei mehr getrunken worden als vermeldet: 2013 seien eine Million Liter Bier mehr konsumiert worden, 2012 rund 500.000 Liter und 2011 rund 400.000 Liter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.