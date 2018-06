Den Haag (AFP) Die europäische Polizeibehörde Europol will künftig verstärkt gegen Menschenschmuggler im Mittelmeer vorgehen. Am Dienstag kündigte die Organisation die Einsetzung einer spezialisierten Einheit an, die sich des Problems annehmen soll. Ziel sei "ein besseres Geheimdienstnetzwerk, um diese kriminellen Gruppen zu stoppen und zu sprengen, bevor sie beginnen können", Flüchtlinge von Nordafrika aus nach Europa zu schicken, sagte Europol-Chef Rob Wainwright der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.