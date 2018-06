Budapest (SID) - Ungarns Nationaltrainer und Hertha-Coach Pal Dardai hat die Bundesliga-Profis Zoltan Stieber (Hamburger SV) sowie Adam Szalai (1899 Hoffenheim) für das EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland am 29. März in Budapest nominiert. Dies gab Ungarns Verband MLSZ am Dienstag bekannt.

Stieber kann Dardai am Freitag noch einmal genau unter die Lupe nehmen. Mit Hertha BSC tritt der frühere Profi ab 20.30 Uhr (Sky) in der Bundesliga beim HSV an.