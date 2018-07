Athen (AFP) Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras reist Anfang April zu einem Besuch nach Russland - und damit einen Monat früher als eigentlich geplant. Die Regierung in Athen teilte am Dienstag mit, Tsipras werde am 8. April nach Moskau reisen. Der Regierungschef folge einer Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte ein Regierungsvertreter.

