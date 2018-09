London (AFP) Brasiliens Fußballidol Pelé stattet der britischen Hauptstadt London einen Besuch ab. Am Freitag will er auf Einladung einer Schnellimbisskette sein Lieblingssandwich mit Thunfisch und Blattsalat zubereiten, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Anschließend will der 74-Jährige über Ernährung, Training und die Entwicklung des Fußballs diskutieren.

