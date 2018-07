Bagdad (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat im Irak offenbar vier Männer enthauptet, die Kämpfer für eine regierungstreue Miliz anwarben. Der IS veröffentlichte am Dienstag im Internet mehrere Bilder, auf denen auf einer menschenleeren Straße neben mit Messern bewaffneten IS-Kämpfern vier kniende, schwarz gekleidete Männer zu sehen sind. Weitere Bilder zeigen dann die geköpften Leichen der Männer. Sie hatten nach Angaben des IS Freiwillige für eine Miliz rekrutiert, die an der Seite der irakischen Armee gegen die Dschihadisten kämpft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.