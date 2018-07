Teheran (AFP) Der Iran sieht in den Atomverhandlungen mit den USA erhebliche Fortschritte. "Wir haben in 90 Prozent der technischen Fragen Einigkeit erzielt", sagte der Chef der Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, am Dienstag laut dem iranischen Staatsfernsehen über seine Verhandlungen mit US-Energieminister Ernest Moniz. "Zu den meisten Themen" gebe es "einvernehmliche Vereinbarungen". "Nur in einer zentralen Frage gibt es Meinungsverschiedenheiten", für die Außenminister Mohammed Dschawad Sarif und sein US-Kollege John Kerry am Abend Lösungen suchen wollten.

