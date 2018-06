Rangun (AFP) Wegen Beleidigung des Buddhas sind in Myanmar ein Neuseeländer und zwei myanmarische Kollegen zu zweieinhalb Jahren Haft mit Zwangsarbeit verurteilt worden. Ein Richter befand den Neuseeländer Philip Blackwood am Dienstag schuldig, mit einem Bild des Buddhas mit Kopfhörern auf der Facebook-Seite seiner Bar "den religiösen Glauben" der Buddhisten im Land beleidigt zu haben. Das Bild hatte in der überwiegend tiefgläubigen Bevölkerung Myanmars eine hitzige Debatte ausgelöst.

