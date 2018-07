Moskau (AFP) 50 Jahre nach dem ersten Weltraumspaziergang erinnert sich der frühere Kosmonaut Alexej Leonow noch genau an seinem historischen Einsatz im All. "Ich bin behutsam ausgestiegen und habe mich von der Kapsel abgestoßen", sagte der 80-Jährige am Dienstag in Moskau in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. "Es war tiefschwarz, überall waren Sterne und die Sonne war so grell, dass ich es kaum ausgehalten habe."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.