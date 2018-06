Moskau (AFP) Im dauerhaften Gasstreit mit der Ukraine hat die russische Regierung für Freitag neue Gespräche unter Vermittlung der Europäischen Union in Brüssel angekündigt. Für die russische Seite werde Energieminister Alexander Nowak daran teilnehmen, teilte dessen Ministerium am Dienstag in Moskau mit. Von der EU-Kommission hieß es jedoch, noch hätten nicht alle Seiten der neuerlichen Verhandlungsrunde zugestimmt.

