Moskau (AFP) Russland schickt für ein großangelegtes Militärmanöver Kampfflugzeuge auf die vor einem Jahr annektierte ukrainische Halbinsel Krim. Es handele sich um Langstreckenbomber vom Typ Tupolew 22-M3, kündigte ein Vertreter des Verteidigungsministeriums am Dienstag laut den Berichten russischer Nachrichtenagenturen an. Die Verlegung der Bomber sei Teil eines am Montag gestarteten Manövers, mit dem die Kampfbereitschaft der russischen Truppen überprüft werden solle.

