Lausanne (AFP) US-Außenminister John Kerry und sein iranischer Kollege Mohammed Dschawad Sarif haben ihre Verhandlungen über das umstrittene iranische Atomprogramm fortgesetzt. An dem zweistündigen Treffen im schweizerischen Lausanne nahmen am Dienstag auch US-Energieminister Ernest Moniz und der Leiter der iranischen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, teil. Kerry und Sarif hatten bereits am Montag stundenlang verhandelt - offenbar ohne großen Durchbruch.

