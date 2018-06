Beirut (AFP) Syrische Aktivisten haben der Regierung vorgeworfen, ein Dorf im Nordwesten des Landes mit Chlorgas angegriffen und dabei sechs Menschen getötet zu haben. Drei Kinder, ihre Eltern und ihre Großmutter seien im Dorf Sarmin in der Provinz Idlib infolge eines Angriffs mit einer Fassbombe erstickt, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag. Ärzte in dem Dorf seien anhand der Symptome zu dem Schluss gekommen, dass ihr Tod vermutlich durch Chlorgas bewirkt wurde, das aus der Fassbombe austrat.

