Frankfurt/Main (dpa) - Die Piloten-Gewerkschaft Cockpit weitet die Streiks bei der Lufthansa aus: Nach den für Mittwoch angekündigten Arbeitsniederlegungen auf Kurz- und Mittelstrecken sind am Donnerstag nun Langstrecken und Frachtflüge betroffen. Das teilte die Vereinigung Cockpit mit. Damit müssen sich an gleich zwei Tagen in Folge Tausende Lufthansa-Passagiere erneut auf Flugausfälle einstellen. Der Streik ist bereits der zwölfte der Vereinigung Cockpit innerhalb eines Jahres. Streikanlass ist die umstrittene Übergangsversorgung der Piloten bis zur gesetzlichen Rente.

