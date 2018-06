Stuttgart (SID) - French-Open-Siegerin Maria Scharapowa führt wie erwartet das Teilnehmerfeld beim WTA-Turnier in Stuttgart (20. bis 26. April) an. Die Weltranglistenzweite aus Russland hatte die Veranstaltung 2014 gewonnen. Insgesamt gehen bei dem mit 731.000 Dollar dotierten Sandplatzturnier in der Porsche-Arena neun der aktuellen Top-Ten-Spielerinnen an den Start - nur Branchenführerin Serena Williams (USA) fehlt bei der 38. Auflage der Veranstaltung.

"Unser Starterfeld hat auch diesmal wieder absolutes Weltklasseniveau", sagte Turnierdirektor Markus Günthardt am Dienstag. Die Hoffnungen der deutschen Fans ruhen auf der Weltranglistenzehnten Andrea Petkovic (Darmstadt) sowie auf Angelique Kerber (Kiel/Nr. 14) und Sabine Lisicki (Berlin/Nr. 30). Auch Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 62), Stuttgart-Siegerin von 2011, wird in der Schwabenmetropole dabei sein.

Die deutschen Spielerinnen werden bereits in den Tagen zuvor auf Scharapowa treffen, wenn sie das Fed-Cup-Halbfinale am 18./19. April in Sotschi gegen Gastgeber Russland bestreiten. Die fünfmalige Grand-Slam-Gewinnerin Scharapowa hatte ihrem Team jüngst ihre Zusage gegeben.

Die Profis der WTA-Tour hatten Stuttgart 2014 zum weltweit beliebtesten Turnier seiner Kategorie (Premier 700) gewählt - zum insgesamt sechsten Mal seit 2007. Im Rahmenprogramm wird Andre Agassi (USA) am 20. April in einem Showmatch gegen den Österreicher Thomas Muster antreten (18.30 Uhr/Eurosport).