New York (AFP) Apple verhandelt einem Bericht zufolge mit mehreren US-Medienkonzernen, um ab September ein eigenes TV-Angebot mit rund 25 Kanälen anzubieten. Der Technologiekonzern führe derzeit unter anderem Gespräche mit den US-Sendern CBS, 21st Century Fox und dem ABC-Eigentümer Disney, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag. Geplant sei ein Bündel beliebter Fernsehkanäle. Das eigene TV-Angebot solle auf allen Geräten mit dem Apple-Betriebssystem iOS laufen, also auf iPhones, iPads und der Apple TV Box.

