Los Angeles (AFP) Nach seinem wohl unfreiwilligen Geständnis im Rahmen einer US-Fernsehserie muss sich der New Yorker Immobilien-Erbe Robert Durst wegen Mordes vor Gericht verantworten. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Los Angeles erhob am Montag Anklage gegen den 71-Jährigen, dem bei einem Schuldspruch die Todesstrafe drohen könnte. Durst wird vorgeworfen, vor knapp 15 Jahren eine enge Freundin getötet zu haben.

