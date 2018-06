New York (AFP) Die irische Sängerin Sinead O'Connor hat keine Lust mehr auf ihren Welthit "Nothing Compares 2 U" und will den Song ab sofort nicht mehr singen. Sie habe gelernt, niemals ein Lied zu singen, hinter dem sie nicht emotional stehe und daran werde sie sich halten, erklärte die Musikerin am Montag auf ihrer Facebook-Seite. "Nachdem ich ihn 25 Jahre lang gesungen habe, ist mir vor etwa neun Monaten alles abhanden gekommen, was ich nutzen könnte, um ein wenig Gefühl in den Song zu bringen."

