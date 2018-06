Méribel (SID) - Im einzigen Training für die Männer-Abfahrt am Mittwoch beim alpinen Weltcup-Finale im französischen Meribel lag der in der Disziplin-Wertung führende Super-G-Olympiasieger Kjetil Jansrud vor seinem direkten Widersacher Hannes Reichelt. Der Norweger Jansrud fuhr in 1:43,80 Minuten auf der Piste Roc de Fer auf Platz drei. Österreichs Super-G-Weltmeister Reichelt lag 25 Hundertstelsekunden dahinter auf Rang fünf.

Im Abfahrts-Weltcup weist Spitzenreiter Jansrud, der die kleine Kristallkugel im Super-G bereits vorzeitig sicher hat, 505 Punkte und damit 20 mehr auf als Reichelt.

Nur die besten 25 pro Disziplin und der jeweilige Junioren-Weltmeister sind beim Weltcup-Finale startberechtigt. Deutsche Abfahrer sind nicht dabei. Schnellster in Meribel war am Dienstag Vancouver-Olympiasieger Didier Defago. Der 37 Jahre alte Schweizer wurde in 1:43,04 Minuten gestoppt, dahinter folgte der Franzose Guillermo Fayed (1:43,33).