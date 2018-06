Kandahar (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat in Afghanistan mindestens sieben Zivilisten in den Tod gerissen und mehr als 40 weitere Menschen verletzt. Der Attentäter zündete seine Lastwagen-Bombe am Mittwoch vor einem Komplex in Laschkar Gah, der den Gouverneurssitz, den Provinzrat und das Büro des Vize-Polizeichefs der Provinz Helmand beherbergt, wie der stellvertretende Gouverneur Mohammed Dschan Rasoljar sagte. Die drei Amtsträger hätten den Anschlag überlebt.

