Frankfurt/Main (SID) - Die Frankfurt Skyliners haben den Einzug ins Final Four der Basketball-EuroChallenge geschafft. Im entscheidenden dritten Viertelfinal-Spiel setzten sich die Hessen in eigener Halle mit 85:80 (25:44) gegen den russischen Klub BC Enisey Krasnojarsk durch. In der best-of-three-Serie hatte es zuvor 1:1 gestanden. Die Endrunde der letzten vier Teams findet vom 24. bis 26. April statt, der Austragungsort ist noch offen.

Gegen die Gäste aus Sibirien mussten die Skyliners nach einem schwachen zweiten Viertel (11:31) einem stattlichen Rückstand hinterherlaufen, fanden aber durch einen starken dritten Spielabschnitt (33:15) zurück in die Partie. Bester Akteur war dabei Johannes Voigtmann, der auf 26 Punkte und sieben Rebounds kam.