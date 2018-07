São Paulo (AFP) Topmodel Gisele Bündchen beendet nach zwei Jahrzehnten auf den Laufstegen der Welt ihre Karriere. Die 34-jährige Brasilianerin will sich künftig "besonderen Projekten" und vor allem ihrer Familie widmen, teilte ihre Sprecherin und Schwester Patricia Bündchen am Mittwoch mit. Die Familie stehe für die zweifache Mutter derzeit an "erster Stelle".

