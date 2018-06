Kopenhagen (AFP) In einem Einkaufszentrum bei Kopenhagen haben sich zwei Verbrecherbanden eine Schießerei geliefert. Drei Menschen seien durch Schüsse oder Messerstiche verletzt worden, teilte die Polizei in der dänischen Hauptstadt am Mittwoch mit. Demnach begann der Kampf in dem Einkaufszentrum in einem Vorort von Kopenhagen und wurde im Parkhaus im Kellergeschoss weitergeführt.

