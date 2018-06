Frankfurt/Main (dpa) - Nach schweren Ausschreitungen ist eine Großdemonstration gegen die Politik der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main zunächst friedlich geblieben. Mehr als 17 000 Menschen nahmen am Nachmittag an einer Kundgebung in der Innenstadt teil. Die Organisatoren sprachen von mehr als 20 000 Teilnehmern. Nach der Kundgebung setzte sich ein Protestzug in Richtung Alte Oper in Bewegung, gegen 19.00 Uhr wurde die Demonstration für beendet erklärt. Bei den schweren Krawallen am Morgen wurden mehr als 220 Polizisten und Demonstranten verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.