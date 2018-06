Essen (AFP) Der Discounter Aldi hat sich verpflichtet, künftig keine Artikel aus Echtpelz anzubieten. Aldi Süd und Aldi Nord unterzeichneten dazu eine Pelzfrei-Erklärung, wie die Unternehmensgruppen am Mittwoch in Essen mitteilten. Dies schließt demnach auch die Verwendung von Pelzen als Besatz an Textilien oder Accessoires aus. Echtpelz sei bereits bei beiden Gruppen aus dem Sortiment ausgeschlossen.

