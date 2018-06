Frankfurt/Main (AFP) Bei den Protesten zur offiziellen Eröffnung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist es am Mittwochmorgen zu ersten Ausschreitungen gekommen. Es wurden Steine geworfen, die Polizei setzte Wasserwerfer ein, wie ein AFP-Reporter berichtete. Bereits in der Nacht hatten in der Stadt Autos gebrannt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass auch dies bereits im Zusammenhang mit den Protesten des linken Aktionsbündnisses Blockupy stand.

