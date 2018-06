Brüssel (AFP) Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag zu einem zweitägigen Gipfeltreffen in Brüssel zusammen, das erneut von der Griechenland-Krise überschattet wird. Zuvor gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Regierungserklärung zu dem Treffen im Bundestag ab (09.00 Uhr). Offizielle Themen des Gipfels, der am Nachmittag (16.00 Uhr) beginnt, sind die EU-Energieunion, Wirtschafts- und Finanzfragen, das Freihandelsabkommen TTIP sowie außenpolitische Themen wie das Verhältnis zu Russland, die Ukraine-Krise sowie die Lage in Libyen. Dominierendes Thema ist die Griechenland-Krise: Der griechische Ministerpräsidenten Alexis Tsipras setzte ein Sondertreffen am Abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande sowie den Spitzenvertretern der EU-Institutionen durch.

