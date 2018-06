Washington (AFP) Die ehemalige US-Todeskandidatin Debra Milke dürfte bald endgültig in Freiheit sein. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates Arizona entschied am Dienstag, dass sich die gebürtige Berlinerin keinem neuen Prozess wegen Mordes an ihrem vierjährigen Sohn stellen muss. Milkes Anwälte Lori Voepel und Michael Kimerer teilten mit, dass die Anklage gegen ihre 51-jährige Mandantin damit kurz vor der Einstellung stehe.

