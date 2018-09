Frankfurt/Main (AFP) Der Fahrdienstanbieter Uber hat im Konflikt um sein umstrittenes Angebot UberPop vor einem weiteren deutschen Gericht eine Niederlage eingesteckt. Das Landgericht in Frankfurt am Main untersagte dem Unternehmen am Mittwoch, bundesweit Fahrten mit Privatfahrern ohne behördliche Beförderungslizenz zu vermitteln (Az. 3-08 O 136/14). Dies entspricht dem UberPop-Geschäftsmodell. Das Angebot sei nach Ansicht der Richter wettbewerbswidrig, erklärte das Gericht.

