Brüssel (AFP) Die Griechenland-Krise wird zur Chefsache: Auf Antrag des griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras setzte die EU am Rande des Gipfels der Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend ein Sondertreffen an. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande nehmen die Spitzen von EU-Institutionen und der Europäischen Zentralbank (EZB) teil. Trotz der Spannungen mit den Gläubigern verabschiedete das Parlament in Athen ein Gesetzespaket zur Armutsbekämpfung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.