Berlin (AFP) Eine knappe Mehrheit der Deutschen will den Solidaritätszuschlag beibehalten, wenn auch in anderer Form als bisher. In einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage für das Magazin "Stern" sprachen sich 51 Prozent dafür aus, 44 Prozent würden den Soli lieber ersatzlos streichen. In Ostdeutschland wollen demnach sogar 58 Prozent am Soli grundsätzlich festhalten, im Westen 50 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.