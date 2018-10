Hamburg (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) bereitet sich einem Pressebericht zufolge auf einen möglichen Austritt Griechenlands aus der Eurozone vor. In internen Modellrechnungen habe die Notenbank bereits die Folgen unterschiedlicher Szenarien auf die Kurse griechischer Staatsanleihen durchgerechnet, berichtete das "Manager Magazin" am Mittwoch vorab aus seiner neuen Ausgabe. Bei den Rechnungen seien drei verschiedene Entwicklungen der Griechenland-Krise in Erwägung gezogen worden.

