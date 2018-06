Berlin (AFP) Die geplante Pkw-Maut soll einer neuen Studie zufolge wesentlich weniger Einnahmen erbringen, als Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bislang angibt. Statt 700 Millionen Euro seien nur 320 bis 370 Millionen Euro pro Jahr zu erwarten, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der Verkehrsberatungsgesellschaft Schmid Mobility Solutions, die von der Grünen-Bundestagsfraktion in Auftrag gegeben worden war. Nach Abzug der Kosten für die Umsetzung der Maut sollen die Einnahmen demnach nur 80 bis 140 Millionen Euro betragen.

