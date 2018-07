London (dpa) - Vor mittelalterlicher Kulisse haben Stars und Fans des Serienhits "Game of Thrones" die Weltpremiere der fünften Staffel in London gefeiert. Die Serienstars Sophie Turner und Nikolaj Coster-Waldau gaben Autogramme und trafen sich im Londoner Tower, um die erste Folge der neuen Staffel gemeinsam anzuschauen. Die drängendste Frage der Fans war natürlich: Wie geht es weiter? Doch darauf gab es keine Antworten. Die erste neue Folge gibt es in Deutschland ab 12. April um 3.00 Uhr nachts auf Sky Go - zunächst auf Englisch. Ab 27. April strahlt Sky die Folgen auf Deutsch aus.

