Paris (AFP) Die französische Polizei hat den Frankreich-Sitz des umstrittenen Fahrdienstanbieters Uber in Paris durchsucht. Hintergrund seien Ermittlungen zum Angebot UberPop, das Fahrgäste per Smartphone-App an private Fahrer vermittelt, sagte ein Sprecher von Uber Frankreich am Dienstagabend der Nachrichtenagentur AFP. Angeordnet wurde die Durchsuchung der Geschäftsräume, die bereits am Montag stattfand, von der Pariser Staatsanwaltschaft. Laut Justizkreisen wurden Dokumente, Handys und Computer beschlagnahmt.

