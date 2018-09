Paris (AFP) Paris hat die in Pakistan zum Tod verurteilte Christin Asia Bibi zur Ehrenbürgerin der Stadt ernannt. Die französische Hauptstadt erklärte am Dienstagabend, diese Entscheidung gehe auf einen Vorschlag von Bürgermeisterin Anne Hidalgo zurück. Die Politikerin wolle die Christin in ihrem "Kampf gegen Ignoranz und Aufklärungsfeindlichkeit unterstützen", erklärte die Stadt.

