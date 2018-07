Paris (AFP) Der Prozess in Frankreich gegen den deutschen Autobauer Daimler wegen mutmaßlichen Insiderhandels beim Luftfahrtkonzern Airbus steht womöglich vor dem Aus: Der französische Verfassungsrat gab Daimler und anderen Angeklagten am Mittwoch in Paris Recht und entschied, dass ein Beschuldigter nicht zweimal wegen desselben Vorwurfs im Bereich des Insiderhandels verfolgt werden kann. Die französische Börsenaufsicht AMF hatte die Beschuldigten bereits entlastet, danach begann aber im vergangenen Oktober ein Strafprozess zu denselben Vorwürfen.

