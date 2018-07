Köln (SID) - Die Handballerinnen des Thüringer HC erwartet den norwegischen Meister Larvik HK am Karsamstag (4. April, 14.00 Uhr) zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League. Das Rückspiel findet am 11. April in Norwegen statt. Das teilte die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Mittwoch mit.