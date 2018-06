Teheran (AFP) Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat die Hoffnungen auf eine Einigung im Atomstreit bei den Verhandlungen im schweizerischen Lausanne gedämpft. Die Anwesenheit der Außenminister der in die Verhandlungen eingebundenen Länder zur Verabschiedung eines Abkommens in Lausanne halte er für "nicht notwendig", sagte Sarif am Mittwoch laut iranischen Staatsmedien. "Ich denke, ihre Anwesenheit wird in dieser Runde nicht notwendig sein", wurde Sarif zitiert. Dies werde erst nötig, "wenn Lösungen gefunden wurden und wir uns einem Abkommen nähern".

