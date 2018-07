Tunis (dpa) - Bei einem Terroranschlag auf das Nationalmuseum in Tunis sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Täter in Uniformen hätten 19 Menschen getötet, darunter 17 Touristen, sagte der tunesische Ministerpräsident Habib Essid. Unter ihnen seien Deutsche, Polen, Italiener und Spanier. Wie viele Deutsche genau ums Leben kamen, sagte er nicht. Bewaffnete hatten auf dem Platz, an dem das Bardo-Nationalmuseum und das Parlament liegen, mit Schnellfeuergewehren geschossen. Danach nahmen die Täter im Museum Touristen als Geiseln. Bei der Beendigung der Geiselnahme kamen zwei Terroristen ums Leben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.