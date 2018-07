Mexiko-Stadt (AFP) Ein denkbar schlechtes Versteck haben sich drei mexikanische Reisende für umgerechnet 172.000 Euro ausgesucht, die sie in bar an den Behörden vorbeischmuggeln wollten. Die drei Männer fielen den Polizisten am Flughafen von Mexiko-Stadt durch ihre ungewöhnlich dicken Hosen auf, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Bei der Durchsuchung sahen die Beamten, dass sich die Passagiere Unmengen an Bargeld in die Socken gestopft und mit Verbandsmaterial um die Beine gewickelt hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.