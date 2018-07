Den Haag (AFP) In den Niederlanden sind am Mittwoch Regionalwahlen mit möglicherweise entscheidenden Folgen für die Handlungsfähigkeit der Regierungskoalition abgehalten worden. Mehr als 12,7 Millionen Bürger waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die 570 Kandidaten in den Provinzparlamenten, die als Sieger aus der Wahl hervorgehen, entscheiden dann Ende Mai über die Zusammensetzung des Senats für die kommenden vier Jahre.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.