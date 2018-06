Moskau (AFP) Die Gas-Verhandlungen zwischen Russland und der Türkei stecken nach russischen Medienberichten fest und gefährden den geplanten Bau der Pipeline Turkish Stream durch die Türkei. Wie die Zeitung "Kommersant" am Mittwoch unter Berufung auf türkische Branchenkreise berichtete, konnten der russische Energieriese Gazprom und der türkische Botas-Konzern keine Einigung über eine konkrete Umsetzung eines von russischer Seite im Februar zugesagten Preisnachlasses in Höhe von zehn Prozent erzielen. Russlands Präsident Wladimir Putin telefonierte laut Kreml am Dienstag mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan wegen der Pipeline.

